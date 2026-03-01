Soirée jeux de société Auberge du château Montaner
Soirée jeux de société Auberge du château Montaner vendredi 20 mars 2026.
Soirée jeux de société
Auberge du château 111 Place de la Mairie Montaner Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-20 20:30:00
fin : 2026-03-20
Date(s) :
2026-03-20
Amenez vos cartes et jeux préférés et rejoignez les Amis du Livre de Montaner pour un moment de convivialité !
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Auberge du château 111 Place de la Mairie Montaner 64460 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 81 55 13
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English :
Bring along your favourite cards and games and join the Friends of the Montaner Book Club for a great time!
L’événement Soirée jeux de société Montaner a été mis à jour le 2026-03-12 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65