Soirée jeux de société Auberge du château Montaner

Soirée jeux de société

Auberge du château 111 Place de la Mairie Montaner Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20 20:30:00

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20

Amenez vos cartes et jeux préférés et rejoignez les Amis du Livre de Montaner pour un moment de convivialité !

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Auberge du château 111 Place de la Mairie Montaner 64460 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 81 55 13

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English :

Bring along your favourite cards and games and join the Friends of the Montaner Book Club for a great time!

L’événement Soirée jeux de société Montaner a été mis à jour le 2026-03-12 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65