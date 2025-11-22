Soirée jeux de société Montbouy
Soirée jeux de société à partir de 19h. Boissons et restauration sur place. Réservation conseillée au 06 70 26 32 22. Gratuit et ouvert à tous les âges. .
Montbouy 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 70 26 32 22
English :
Board game night
German :
Abend mit Gesellschaftsspielen
Italiano :
Serata di giochi da tavolo
Espanol :
Tarde de juegos de mesa
