Soirée jeux de société

Montbouy Loiret

Début : 2025-11-22 19:00:00

Soirée jeux de société à partir de 19h. Boissons et restauration sur place. Réservation conseillée au 06 70 26 32 22. Gratuit et ouvert à tous les âges. .

Montbouy 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 70 26 32 22

English :

Board game night

German :

Abend mit Gesellschaftsspielen

Italiano :

Serata di giochi da tavolo

Espanol :

Tarde de juegos de mesa

