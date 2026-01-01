Soirée jeux de société Pôle culturel de Narrosse Narrosse
Soirée jeux de société Pôle culturel de Narrosse Narrosse vendredi 17 avril 2026.
Soirée jeux de société
Pôle culturel de Narrosse 1 route de Sort Narrosse Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17
fin : 2026-04-17
Date(s) :
2026-04-17
Quel que soit votre âge, venez partager rires, stratégie et convivialité autour d’une sélection de jeux de société. Pour tous, soyez prêts à jouer sur les tables de l’espace ludothèque. Entrée libre .
Pôle culturel de Narrosse 1 route de Sort Narrosse 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 90 24 54 communication@mairie-narrosse.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Soirée jeux de société Narrosse a été mis à jour le 2025-12-30 par OT Grand Dax