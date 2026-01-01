Soirée jeux de société Pôle culturel de Narrosse Narrosse

Soirée jeux de société

Pôle culturel de Narrosse 1 route de Sort Narrosse Landes

Gratuit

Début : 2026-04-17

fin : 2026-04-17

2026-04-17

Quel que soit votre âge, venez partager rires, stratégie et convivialité autour d’une sélection de jeux de société. Pour tous, soyez prêts à jouer sur les tables de l’espace ludothèque. Entrée libre .

Pôle culturel de Narrosse 1 route de Sort Narrosse 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 90 24 54 communication@mairie-narrosse.fr

