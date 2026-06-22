Neuilly-en-Donjon

Soirée jeux de société

4 route Du Bouchaud Neuilly-en-Donjon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 18:00:00

fin : 2026-08-01 22:00:00

Date(s) :

2026-08-01

Une soirée conviviale ouverte à tous et toutes autour de jeux de société familiaux, d’ambiance et de stratégie.

Profitez du jardin pour jouer en extérieur si le temps le permet.

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4 route Du Bouchaud Neuilly-en-Donjon 03130 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 29 84 21 11 vincent.deham@gmail.com

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English :

A fun evening open to everyone, featuring family games, party games, and strategy games.

Enjoy the garden and play outside if the weather permits.

L’événement Soirée jeux de société Neuilly-en-Donjon a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire