Soirée jeux de société Neuilly-en-Donjon
Soirée jeux de société Neuilly-en-Donjon samedi 1 août 2026.
Neuilly-en-Donjon
Soirée jeux de société
4 route Du Bouchaud Neuilly-en-Donjon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 18:00:00
fin : 2026-08-01 22:00:00
Date(s) :
2026-08-01
Une soirée conviviale ouverte à tous et toutes autour de jeux de société familiaux, d’ambiance et de stratégie.
Profitez du jardin pour jouer en extérieur si le temps le permet.
.
4 route Du Bouchaud Neuilly-en-Donjon 03130 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 29 84 21 11 vincent.deham@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A fun evening open to everyone, featuring family games, party games, and strategy games.
Enjoy the garden and play outside if the weather permits.
L’événement Soirée jeux de société Neuilly-en-Donjon a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire
À voir aussi à Neuilly-en-Donjon (Allier)
- Soirée jeux de société Neuilly-en-Donjon 4 juillet 2026