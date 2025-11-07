Soirée jeux de société Néville
Rendez-vous dans la salle des fêtes de Néville de 17h à 21h30 pour la soirée jeux de société.
Restaurant sur place avec formule burger, frites et dessert à 10€ Formule enfant , nuggets frites, boisson et surprise à 5€.
Réservation obligatoire 06 38 82 70 34 .
Salle Municipale Néville 76460 Seine-Maritime Normandie +33 6 38 82 70 34
