Soirée jeux de société Néville

Soirée jeux de société Néville vendredi 7 novembre 2025.

Soirée jeux de société

Salle Municipale Néville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-07 17:00:00

fin : 2025-11-07 21:30:00

Date(s) :

2025-11-07

Rendez-vous dans la salle des fêtes de Néville de 17h à 21h30 pour la soirée jeux de société.

Restaurant sur place avec formule burger, frites et dessert à 10€ Formule enfant , nuggets frites, boisson et surprise à 5€.

Réservation obligatoire 06 38 82 70 34 .

Salle Municipale Néville 76460 Seine-Maritime Normandie +33 6 38 82 70 34

English : Soirée jeux de société

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Soirée jeux de société Néville a été mis à jour le 2025-10-13 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre