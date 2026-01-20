Soirée jeux de société Pey
Soirée jeux de société Pey vendredi 3 avril 2026.
Soirée jeux de société
Pey Landes
Gratuit
Début : 2026-04-03
fin : 2026-04-03
2026-04-03
En famille ou entre amis, c’est à vous de jouer !
Avec la ludothèque du Pays d’Orthe et Arrigans
Dès 5 ans
Gratuit, sur réservation
Pey 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 57 77 33 mediathequedepey@wanadoo.fr
English : Soirée jeux de société
With family or friends, it’s your turn to play!
With the Pays d’Orthe and Arrigans toy library
Ages 5 and up
Free, on reservation
