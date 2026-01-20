Soirée jeux de société

Pey Landes

Gratuit

Début : 2026-04-03

fin : 2026-04-03

2026-04-03

En famille ou entre amis, c’est à vous de jouer !

Avec la ludothèque du Pays d’Orthe et Arrigans

Dès 5 ans

Gratuit, sur réservation

Pey 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 57 77 33 mediathequedepey@wanadoo.fr

English : Soirée jeux de société

With family or friends, it’s your turn to play!

With the Pays d’Orthe and Arrigans toy library

Ages 5 and up

Free, on reservation

L’événement Soirée jeux de société Pey a été mis à jour le 2026-01-15 par OT Pays d’Orthe et Arrigans