SOIRÉE JEUX DE SOCIETE

Salle des associations Peyre en Aubrac Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27 20:00:00

fin : 2026-02-27 23:00:00

Date(s) :

2026-02-27

Soirée jeux de société, ouverte à tous. Organisé par le foyer rural. .

Salle des associations Peyre en Aubrac 48130 Lozère Occitanie +33 4 66 42 85 14

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement SOIRÉE JEUX DE SOCIETE Peyre en Aubrac a été mis à jour le 2026-02-19 par 48-OT de l’Aubrac Lozérien