Soirée-Jeux de Société Le Cellier Plédéliac
Soirée-Jeux de Société Le Cellier Plédéliac vendredi 10 avril 2026.
Soirée-Jeux de Société
Le Cellier 1 Rue d’Armor Plédéliac Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10 18:00:00
fin : 2026-04-10 21:00:00
Date(s) :
2026-04-10
C’est sympathique, on se rencontre, on joue, on découvre, et on ressort avec le sourire ! Sélection de Jeux de la Ludothèque de Lamballe-Armor à découvrir. Vous pouvez apportez vos jeux préférés.
Ouvert à toutes et tous et à tout âge. Sans inscriptions .
Le Cellier 1 Rue d’Armor Plédéliac 22270 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 34 89 58
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English :
L’événement Soirée-Jeux de Société Plédéliac a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor