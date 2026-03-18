Soirée-Jeux de Société Le Cellier Plédéliac

Soirée-Jeux de Société

Le Cellier 1 Rue d’Armor Plédéliac Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 18:00:00

fin : 2026-04-10 21:00:00

Date(s) :

2026-04-10

C’est sympathique, on se rencontre, on joue, on découvre, et on ressort avec le sourire ! Sélection de Jeux de la Ludothèque de Lamballe-Armor à découvrir. Vous pouvez apportez vos jeux préférés.

Ouvert à toutes et tous et à tout âge. Sans inscriptions .

Le Cellier 1 Rue d’Armor Plédéliac 22270 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 34 89 58

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English :

L’événement Soirée-Jeux de Société Plédéliac a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor