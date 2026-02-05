Soirée Jeux de société Salle Run David, face à Ostrea Plouézec
Soirée Jeux de société Salle Run David, face à Ostrea Plouézec lundi 15 juin 2026.
Soirée Jeux de société
Salle Run David, face à Ostrea Route de la gare Plouézec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-15 18:00:00
fin : 2026-06-15
Date(s) :
2026-06-15
L’association des Jeux de l’arrière salle vous invite à venir chaque lundi partager quelques parties de jeux de société.
Repas sous forme d’auberge espagnole. .
Salle Run David, face à Ostrea Route de la gare Plouézec 22470 Côtes-d’Armor Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Soirée Jeux de société Plouézec a été mis à jour le 2026-02-05 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol