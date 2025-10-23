Soirée Jeux de Société Pôle Animation Pôle Animation Labouheyre Labouheyre

Soirée Jeux de Société Pôle Animation

Pôle Animation Labouheyre 106 rue Alexandre Léon Labouheyre Landes

À partir de 18h30 moment convivial autour d’un apéro tapas et à partir de 19h découverte et animation de nouveaux jeux de société avec As2Pik animateur professionnel des jeux de société.

ouvert à tous / tout public

Pôle Animation Labouheyre 106 rue Alexandre Léon Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 055804521 pijmairie@labouheyre.fr

English : Soirée Jeux de Société Pôle Animation

From 6:30pm, enjoy a tapas aperitif and from 7pm, discover and play new board games with As2Pik, a professional board game animator.

open to all / all ages

German : Soirée Jeux de Société Pôle Animation

Ab 18:30 Uhr geselliger Moment bei einem Tapas-Aperitif und ab 19:00 Uhr Entdeckung und Animation neuer Gesellschaftsspiele mit As2Pik, einem professionellen Animator für Gesellschaftsspiele.

offen für alle / jedes Publikum

Italiano :

Dalle 18.30, aperitivo a base di tapas e dalle 19.00, scoperta e gioco di nuovi giochi da tavolo con As2Pik, animatore professionista di giochi da tavolo.

aperto a tutti / tutte le età

Espanol : Soirée Jeux de Société Pôle Animation

A partir de las 18.30 h, disfrute de un aperitivo de tapas y, a partir de las 19 h, descubra y juegue a nuevos juegos de mesa con As2Pik, animador profesional de juegos de mesa.

abierto a todos / todas las edades

L’événement Soirée Jeux de Société Pôle Animation Labouheyre a été mis à jour le 2025-09-12 par OT Cœur Haute Lande