Soirée jeux de société Pordic Rue Louis Massignon Pordic

Rue Louis Massignon Médiathèque de l’IC Pordic Côtes-d’Armor
Début : 2026-01-16 18:30:00
fin : 2026-01-16 22:00:00
2026-01-16
Venez jouer à la médiathèque et faire de nouvelles rencontres !
Animation destinée à tous les niveaux l’objectif est de découvrir ensemble les jeux de société et de passer un moment de partage convivial.
A partir de 10 ans sur inscription par mail à mediatheque@pordic.fr .
Rue Louis Massignon Médiathèque de l’IC Pordic 22590 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 79 10 12
