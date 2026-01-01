Soirée jeux de société Pordic Rue Louis Massignon Pordic

Soirée jeux de société Pordic

Rue Louis Massignon Médiathèque de l’IC Pordic Côtes-d’Armor

Début : 2026-01-16 18:30:00

fin : 2026-01-16 22:00:00

2026-01-16

Venez jouer à la médiathèque et faire de nouvelles rencontres !

Animation destinée à tous les niveaux l’objectif est de découvrir ensemble les jeux de société et de passer un moment de partage convivial.

A partir de 10 ans sur inscription par mail à mediatheque@pordic.fr .

Rue Louis Massignon Médiathèque de l’IC Pordic 22590 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 79 10 12

