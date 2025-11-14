Soirée jeux de société Quartier Bel-air Port-Lesney

Soirée jeux de société

Quartier Bel-air Médiathèque du Val d’Amour Port-Lesney Jura

Venez passer une super soirée autour des jeux de société à la médiathèque de Port-Lesney Bel Air !

C’est le moment de venir en famille, entre amis ou en solo découvrir ou redécouvrir des jeux de société.

A partir de 6 ans.

Entrée libre

Le vendredi 14 novembre 2025 de 18h30 à 22h30

Public

Tout public .

Quartier Bel-air Médiathèque du Val d’Amour Port-Lesney 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 80 01 44 mediatheque@valdamour.com

