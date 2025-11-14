Soirée jeux de société Quartier Bel-air Port-Lesney
Soirée jeux de société Quartier Bel-air Port-Lesney vendredi 14 novembre 2025.
Soirée jeux de société
Quartier Bel-air Médiathèque du Val d’Amour Port-Lesney Jura
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-14
fin : 2025-11-14
Date(s) :
2025-11-14
Soirée jeux de société
Venez passer une super soirée autour des jeux de société à la médiathèque de Port-Lesney Bel Air !
C’est le moment de venir en famille, entre amis ou en solo découvrir ou redécouvrir des jeux de société.
A partir de 6 ans.
Entrée libre
Le vendredi 14 novembre 2025 de 18h30 à 22h30
Public
Tout public .
Quartier Bel-air Médiathèque du Val d’Amour Port-Lesney 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 80 01 44 mediatheque@valdamour.com
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Soirée jeux de société Port-Lesney a été mis à jour le 2025-10-15 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL D’AMOUR