Soirée jeux de société Quartier Bel Air Port-Lesney
2026-03-13
Venez passer une super soirée autour des jeux de société à la médiathèque du Bel Air !
C’est le moment de venir en famille, entre amis ou en solo découvrir ou redécouvrir des jeux de société.
A partir de 6 ans.
Entrée libre.
Plus d’infos laura.faillat@valdamour.com ou 03.84.80.01.44 .
Quartier Bel Air Médiathèque du Val d’Amour Port-Lesney 39330 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 80 01 44 mediatheque@valdamour.com
