Soirée jeux de société Quartier Bel Air Port-Lesney

Soirée jeux de société

Quartier Bel Air Médiathèque du Val d’Amour Port-Lesney Jura

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13

fin : 2026-03-13

Date(s) :

2026-03-13

Soirée jeux de société

Venez passer une super soirée autour des jeux de société à la médiathèque du Bel Air !

C’est le moment de venir en famille, entre amis ou en solo découvrir ou redécouvrir des jeux de société.

A partir de 6 ans.

Entrée libre.

Plus d’infos laura.faillat@valdamour.com ou 03.84.80.01.44 .

Quartier Bel Air Médiathèque du Val d’Amour Port-Lesney 39330 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 80 01 44 mediatheque@valdamour.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée jeux de société

L’événement Soirée jeux de société Port-Lesney a été mis à jour le 2026-03-05 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL D’AMOUR