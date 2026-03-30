Soirée jeux de société pour les ados et adultes La Porte du Der
Soirée jeux de société pour les ados et adultes La Porte du Der vendredi 3 avril 2026.
Soirée jeux de société pour les ados et adultes
Médiathèque La Porte du Der Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03
fin : 2026-04-03
Date(s) :
2026-04-03
Tout public
Venez défier vos amis et vos proches autour de vos jeux préférés et peut-être en découvrir de nouveaux ! .
Médiathèque La Porte du Der 52220 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 07 64 34
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English :
L’événement Soirée jeux de société pour les ados et adultes La Porte du Der a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne
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