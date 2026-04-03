Soirée jeux de société pour les ados et adultes, Médiathèque Judith Magre, Montier-en-Der, La Porte du Der

Soirée jeux de société pour les ados et adultes Vendredi 3 avril, 18h30 Médiathèque Judith Magre, Montier-en-Der Haute-Marne

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-03T18:30:00+02:00 – 2026-04-03T21:00:00+02:00

Fin : 2026-04-03T18:30:00+02:00 – 2026-04-03T21:00:00+02:00

Médiathèque Judith Magre, Montier-en-Der 10 bis place de l’hôtel de ville 52220 Montier-en-der La Porte du Der 52220 Montier-en-Der Haute-Marne Grand Est 03 25 07 64 34 https://www.facebook.com/Mediathequemontier/ [{« type »: « email », « value »: « media-montierender@agglo-saintdizier.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0325076434 »}]

Venez défier vos amis et vos proches autour de vos jeux préférés et peut-être en découvrir de nouveaux ! Jeux societe

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