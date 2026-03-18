Soirée jeux de société Salle la Clé des Champs Préaux
Soirée jeux de société Salle la Clé des Champs Préaux lundi 13 avril 2026.
Soirée jeux de société
Salle la Clé des Champs 504 Rue des Écoles Préaux Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-13 20:30:00
fin : 2026-04-13 23:00:00
Date(s) :
2026-04-13
L’association Préaux en Fête vous invite à sa Soirée jeux de société ce lundi 13 avril.
Jeux de dés, de cartes et de plateaux s’offrent à vous !
Passez un moment convivial autour d’une boisson chaude, de douceurs et de jeux entre amis et famille.
Venez nombreux ! .
Salle la Clé des Champs 504 Rue des Écoles Préaux 76160 Seine-Maritime Normandie +33 6 71 63 17 06 cdfdepreaux@gmail.com
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English : Soirée jeux de société
L’événement Soirée jeux de société Préaux a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin