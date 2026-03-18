Soirée jeux de société Salle la Clé des Champs Préaux

Soirée jeux de société

Salle la Clé des Champs 504 Rue des Écoles Préaux Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-13 20:30:00

fin : 2026-04-13 23:00:00

Date(s) :

2026-04-13

L’association Préaux en Fête vous invite à sa Soirée jeux de société ce lundi 13 avril.

Jeux de dés, de cartes et de plateaux s’offrent à vous !

Passez un moment convivial autour d’une boisson chaude, de douceurs et de jeux entre amis et famille.

Venez nombreux ! .

Salle la Clé des Champs 504 Rue des Écoles Préaux 76160 Seine-Maritime Normandie +33 6 71 63 17 06 cdfdepreaux@gmail.com

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English : Soirée jeux de société

L’événement Soirée jeux de société Préaux a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin