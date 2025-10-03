Soirée jeux de société Place Saint-Joseph Querrien

Place Saint-Joseph Médiathèque de Querrien Querrien Finistère

Début : 2025-10-03 20:00:00

fin : 2025-10-03 23:00:00

2025-10-03

Soirée Jeux de société à la médiathèque le vendredi 3 octobre (20H) dans le cadre de l’opération « Biblis en folie », initiée par le Ministère de la Culture.

Venez découvrir différents jeux de société à partir de 8 ans. C’est gratuit et sans inscription. Le nombre de places est limité à 20 personnes. .

Place Saint-Joseph Médiathèque de Querrien Querrien 29310 Finistère Bretagne +33 2 98 71 41 90

