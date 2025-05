Soirée jeux de société – Médiathèque Renac, 6 juin 2025 19:30, Renac.

Ille-et-Vilaine

Soirée jeux de société Médiathèque 35 Rue du Colonel du Halgouët Renac Ille-et-Vilaine

Début : 2025-06-06 19:30:00

fin : 2025-06-06 22:30:00

2025-06-06

Venez rencontrer des gens et des jeux à la médiathèque de Renac !

De 19h30 à 22h30, la médiathèque vous accueille pour jouer.

Que vous soyez initiés ou non, il y en a pour tous les goûts et tous les âges. Pas besoin de lire les règles, on vous explique tout. Vous pouvez aussi ramenez vos propres jeux si vous souhaites les faire découvrir à d’autres !

Organisé par la médiathèque de Renac. .

Médiathèque 35 Rue du Colonel du Halgouët

Renac 35660 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 72 02 44

