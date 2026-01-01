Soirée Jeux de société Ô Chemin de Ronde Rilhac-Lastours

Soirée Jeux de société

Ô Chemin de Ronde 49 Route des Chevaliers Rilhac-Lastours Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30

fin : 2026-01-30

Date(s) :

2026-01-30 2026-02-27 2026-03-27

Vous aimez rire, cogiter, bluffer ou simplement passer un bon moment autour d’une table ? Alors rendez-vous Ô Chemin de Ronde de Rilhac-Lastours, où les jeux prennent le pouvoir chaque dernier vendredi du mois ! Que vous soyez fan de stratégie, adepte du Uno endiablé ou curieux de découvrir de nouveaux univers ludiques, cette soirée jeux de société est faite pour vous. Et si vous avez un jeu fétiche, ramenez-le pour le faire découvrir aux autres participants. Qui sait ? Votre boîte à trésors pourrait bien devenir la star de la soirée ! Seul, entre amis ou en famille, venez partager une parenthèse conviviale, pleine de bonne humeur. Pour les gourmands, et parce que c’est à l’heure du goûter, une petite restauration sucrée est proposée sur place. .

Ô Chemin de Ronde 49 Route des Chevaliers Rilhac-Lastours 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 9 56 17 26 71 ocheminderonde87@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée Jeux de société

L’événement Soirée Jeux de société Rilhac-Lastours a été mis à jour le 2025-12-29 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus