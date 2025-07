Soirée Jeux de société Rion-des-Landes

Soirée Jeux de société Rion-des-Landes mercredi 30 juillet 2025.

Soirée Jeux de société

Rion-des-Landes Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-30

fin : 2025-07-30

Date(s) :

2025-07-30

Soirée jeux de société animée par As2Pik

Buvette par l’élan Boosséen

Vente de crêpes par Anim’Ado

Rion-des-Landes 40370 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 57 38 16 mediatheque@riondeslandes.fr

English : Soirée Jeux de société

Board games evening hosted by As2Pik

Refreshments by l’élan Boosséen

Pancake sale by Anim’Ado

German : Soirée Jeux de société

Von As2Pik moderierter Abend mit Gesellschaftsspielen

Getränkestand von l’élan Boosséen

Verkauf von Crêpes durch Anim’Ado

Italiano :

Serata di giochi da tavolo a cura di As2Pik

Rinfresco a cura di l’élan Boosséen

Vendita di frittelle a cura di Anim’Ado

Espanol : Soirée Jeux de société

Tarde de juegos de mesa a cargo de As2Pik

Refrescos a cargo de l’élan Boosséen

Venta de tortitas a cargo de Anim’Ado

L’événement Soirée Jeux de société Rion-des-Landes a été mis à jour le 2025-07-15 par OT Tartas