Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirée jeux de Société Routes

Soirée jeux de Société Routes samedi 8 novembre 2025.

Soirée jeux de Société

Routes Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08 18:30:00
fin : 2025-11-08

Date(s) :
2025-11-08

Soirée jeux de société.
Petite restauration sur place, salle des fêtes de Routes   .

Routes 76560 Seine-Maritime Normandie +33 6 33 69 02 63 

English : Soirée jeux de Société

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Soirée jeux de Société Routes a été mis à jour le 2025-10-27 par Communauté de communes Plateau de Caux