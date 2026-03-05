Soirée Jeux de société Saint-André-d’Allas
Soirée Jeux de société Saint-André-d’Allas vendredi 20 mars 2026.
Soirée Jeux de société
Salle des fêtes Saint-André-d’Allas Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-20
fin : 2026-03-20
Date(s) :
2026-03-20
Venez vous amuser, le temps d’une soirée, autours de nombreux jeux de société !
Ambiance conviviale garantie !
Animée par Anaïs et Julien Auteurs de jeux
Repas Belges sur réservation (fait maison, frais et local)
– Carbonade flamande (12€)
– Steak haché frites (6€) .
Salle des fêtes Saint-André-d’Allas 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 78 08 44
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée Jeux de société
L’événement Soirée Jeux de société Saint-André-d’Allas a été mis à jour le 2026-03-04 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir