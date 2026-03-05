Soirée Jeux de société Saint-André-d’Allas

Soirée Jeux de société

Salle des fêtes Saint-André-d’Allas Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20

Venez vous amuser, le temps d’une soirée, autours de nombreux jeux de société !

Ambiance conviviale garantie !

Animée par Anaïs et Julien Auteurs de jeux

Repas Belges sur réservation (fait maison, frais et local)

– Carbonade flamande (12€)

– Steak haché frites (6€) .

Salle des fêtes Saint-André-d’Allas 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 78 08 44

English : Soirée Jeux de société

