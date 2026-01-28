SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ CECA Saint-Cézert
SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ CECA Saint-Cézert vendredi 30 janvier 2026.
SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ
CECA 54 Place du Village Saint-Cézert Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-30
fin : 2026-01-30
Date(s) :
2026-01-30
La Médiathèque organise sa soirée jeux !
Profitez d’une soirée en famille ou entre amis autour de jeux de société à disposition. .
CECA 54 Place du Village Saint-Cézert 31330 Haute-Garonne Occitanie saint-cezert@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Médiathèque organizes its game night!
L’événement SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ Saint-Cézert a été mis à jour le 2026-01-27 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE