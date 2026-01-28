SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ CECA Saint-Cézert

SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ CECA Saint-Cézert vendredi 30 janvier 2026.

CECA 54 Place du Village Saint-Cézert Haute-Garonne

Début : 2026-01-30
2026-01-30

La Médiathèque organise sa soirée jeux !
Profitez d’une soirée en famille ou entre amis autour de jeux de société à disposition.   .

The Médiathèque organizes its game night!

