Soirée jeux de société Saint-Crespin 27 juin 2025 20:30

Seine-Maritime

Soirée jeux de société à la mairie de Saint Crespin Saint-Crespin Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-27 20:30:00

fin : 2025-06-27

Date(s) :

2025-06-27

L’association Saint Créspin Loisirs vous invite à participer à une soirée jeux de société. Rejoignez-nous pour un moment de convivialité, pour les adultes et les enfants.

L’association Saint Créspin Loisirs vous invite à participer à une soirée jeux de société. Rejoignez-nous pour un moment de convivialité, pour les adultes et les enfants. .

à la mairie de Saint Crespin

Saint-Crespin 76590 Seine-Maritime Normandie +33 6 15 91 35 86 Saintcrespinloisirs@orange.fr

English : Soirée jeux de société

The Saint Créspin Loisirs association invites you to join us for an evening of board games. Join us for a fun-filled evening for adults and children alike.

German :

Der Verein Saint Créspin Loisirs lädt Sie ein, an einem Abend mit Gesellschaftsspielen teilzunehmen. Begleiten Sie uns bei einem geselligen Beisammensein für Erwachsene und Kinder.

Italiano :

L’associazione Saint Créspin Loisirs vi invita a partecipare a una serata di giochi da tavolo. Unitevi a noi per una serata divertente per adulti e bambini.

Espanol :

La asociación Saint Créspin Loisirs le invita a participar en una velada de juegos de mesa. Acompáñenos en una velada divertida para adultos y niños.

L’événement Soirée jeux de société Saint-Crespin a été mis à jour le 2025-06-21 par Office de Tourisme Terroir de Caux