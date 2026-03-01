Soirée Jeux de société Médiathèque Saint-Éloi
Soirée Jeux de société Médiathèque Saint-Éloi vendredi 27 mars 2026.
Soirée Jeux de société
Médiathèque 2 Chemin du Bois Bouchot Saint-Éloi Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27 20:00:00
fin : 2026-03-27 22:00:00
Date(s) :
2026-03-27
A la Médiathèque de Saint Eloi, venez vous amuser lors d’une soirée jeux animée par Jean de la Lune de Nevers à partir de 20h.
Infos au 03.86.37.12.58 .
Médiathèque 2 Chemin du Bois Bouchot Saint-Éloi 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 37 12 58 bibliotheque.saint-eloi@orange.fr
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English : Soirée Jeux de société
L’événement Soirée Jeux de société Saint-Éloi a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Nevers