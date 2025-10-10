Soirée Jeux de société Salle des fêtes Saint-Germain-Chassenay

Soirée Jeux de société Salle des fêtes Saint-Germain-Chassenay vendredi 10 octobre 2025.

Soirée Jeux de société

Salle des fêtes Le Bourg Saint-Germain-Chassenay Nièvre

Gratuit

Gratuit



Début : 2025-10-10 18:00:00

fin : 2025-10-10 22:00:00

2025-10-10

Le centre Socio-Culturel Les Platanes vous invite à une soirée conviviale autour des jeux de société !

Venez partager un moment chaleureux et ludique avec vos amis, votre famille ou vos voisins.

Au programme

– Jeux de société modernes et classiques

-Jeux d’ambiance et de plateau pour tous les âges

Buvette et restauration disponible sur place, en partenariat avec l’ASCEC.

Entrée gratuite Evènement ouvert à tous. .

Salle des fêtes Le Bourg Saint-Germain-Chassenay 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 77 19 20 accueil@csc-decize.fr

