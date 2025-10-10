Soirée Jeux de société Salle des fêtes Saint-Germain-Chassenay
Soirée Jeux de société Salle des fêtes Saint-Germain-Chassenay vendredi 10 octobre 2025.
Soirée Jeux de société
Salle des fêtes Le Bourg Saint-Germain-Chassenay Nièvre
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-10 18:00:00
fin : 2025-10-10 22:00:00
Date(s) :
2025-10-10
Le centre Socio-Culturel Les Platanes vous invite à une soirée conviviale autour des jeux de société !
Venez partager un moment chaleureux et ludique avec vos amis, votre famille ou vos voisins.
Au programme
– Jeux de société modernes et classiques
-Jeux d’ambiance et de plateau pour tous les âges
Buvette et restauration disponible sur place, en partenariat avec l’ASCEC.
Entrée gratuite Evènement ouvert à tous. .
Salle des fêtes Le Bourg Saint-Germain-Chassenay 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 77 19 20 accueil@csc-decize.fr
English : Soirée Jeux de société
German : Soirée Jeux de société
Italiano :
Espanol :
L’événement Soirée Jeux de société Saint-Germain-Chassenay a été mis à jour le 2025-09-17 par OT Sud Nivernais