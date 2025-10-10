Soirée jeux de société Bibliothèque Saint-Gildas-des-Bois

Soirée jeux de société

Bibliothèque 17 rue des forges Saint-Gildas-des-Bois Loire-Atlantique

Début : 2025-10-10 20:00:00

fin : 2025-10-10 22:00:00

2025-10-10

Soirée jeux de société à la bibliothèque de St Gildas des Bois le vendredi 10 octobre de 20h à 22h.

Soirée animée par Sébastien du magasin 3 petits pions

Tout public dès 8 ans

Gratuit et sur réservation

Renseignements et réservations bibliosaintgildas@cc-paysdepontchateau.fr

02 40 66 74 64 .

Bibliothèque 17 rue des forges Saint-Gildas-des-Bois 44530 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr

