Soirée jeux de société Bibliothèque Saint-Gildas-des-Bois

Bibliothèque 17 rue des forges Saint-Gildas-des-Bois Loire-Atlantique
Début : 2025-10-10 20:00:00
fin : 2025-10-10 22:00:00
Soirée jeux de société à la bibliothèque de St Gildas des Bois le vendredi 10 octobre de 20h à 22h.
Soirée animée par Sébastien du magasin 3 petits pions
Tout public dès 8 ans
Gratuit et sur réservation
Renseignements et réservations bibliosaintgildas@cc-paysdepontchateau.fr
02 40 66 74 64 .
Bibliothèque 17 rue des forges Saint-Gildas-des-Bois 44530 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr
