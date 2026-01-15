Soirée Jeux de Société Salle polyvalente Saint-Jouvent

Soirée Jeux de Société

Salle polyvalente 15 Rue des Écoles Saint-Jouvent Haute-Vienne

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Soirée Jeux de Société, organisée par l’Association Gym Tonic Saint-Jouvent. Partagez, découvrez de nombreux jeux en famille, entre amis ou en solo. .

Salle polyvalente 15 Rue des Écoles Saint-Jouvent 87510 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 47 53 15 gymtonic.stjouvent@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Soirée Jeux de Société Saint-Jouvent a été mis à jour le 2026-01-13 par Terres de Limousin