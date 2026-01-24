Soirée Jeux de Société Saint-Julien-de-l’Escap
Soirée Jeux de Société Saint-Julien-de-l’Escap vendredi 13 février 2026.
Soirée Jeux de Société
6 Rue des Jardins Saint-Julien-de-l’Escap Charente-Maritime
Début : 2026-02-13 20:30:00
fin : 2026-02-13 23:45:00
2026-02-13
Amenez vos jeux ou on vous en prête aussi. Amenez vos enfants, amis, voisins pour jouer ensemble ou avec d’autre partenaires
6 Rue des Jardins Saint-Julien-de-l’Escap 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 71 02 11 foyer-ruralst-julien@orange.fr
