Soirée Jeux de Société Saint-Julien-du-Pinet
Soirée Jeux de Société Saint-Julien-du-Pinet mardi 21 octobre 2025.
Soirée Jeux de Société
Salle Polyvalente Saint-Julien-du-Pinet Haute-Loire
Début : 2025-10-21 19:30:00
fin : 2025-10-21
2025-10-21
Venez passer une agréable soirée autour de différents jeux de société. Si vous le souhaitez, vous pouvez amener vos jeux ! Buvette, hot dog et gâteaux sur place. Soirée gratuite ouverte à tous !
Salle Polyvalente Saint-Julien-du-Pinet 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 41 77 58 96
English :
Come and spend a pleasant evening playing a variety of board games. You’re welcome to bring your own games! Refreshments, hot dogs and cakes on site. Free evening open to all!
German :
Verbringen Sie einen angenehmen Abend bei verschiedenen Gesellschaftsspielen. Wenn Sie möchten, können Sie Ihre Spiele mitbringen! Getränke, Hot Dogs und Kuchen vor Ort. Kostenloser Abend für alle offen!
Italiano :
Venite a godervi una serata di giochi da tavolo. Se volete, potete portare i vostri giochi! Rinfresco, hot dog e torte a disposizione. Serata gratuita e aperta a tutti!
Espanol :
Ven a disfrutar de una tarde de juegos de mesa. Si quieres, puedes traer tus propios juegos Habrá refrescos, perritos calientes y pasteles. Velada gratuita y abierta a todos
