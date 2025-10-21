Soirée Jeux de Société Saint-Julien-du-Pinet

Soirée Jeux de Société Saint-Julien-du-Pinet mardi 21 octobre 2025.

Soirée Jeux de Société

Salle Polyvalente Saint-Julien-du-Pinet Haute-Loire

Début : 2025-10-21 19:30:00

fin : 2025-10-21

2025-10-21

Venez passer une agréable soirée autour de différents jeux de société. Si vous le souhaitez, vous pouvez amener vos jeux ! Buvette, hot dog et gâteaux sur place. Soirée gratuite ouverte à tous !

Salle Polyvalente Saint-Julien-du-Pinet 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 41 77 58 96

English :

Come and spend a pleasant evening playing a variety of board games. You’re welcome to bring your own games! Refreshments, hot dogs and cakes on site. Free evening open to all!

German :

Verbringen Sie einen angenehmen Abend bei verschiedenen Gesellschaftsspielen. Wenn Sie möchten, können Sie Ihre Spiele mitbringen! Getränke, Hot Dogs und Kuchen vor Ort. Kostenloser Abend für alle offen!

Italiano :

Venite a godervi una serata di giochi da tavolo. Se volete, potete portare i vostri giochi! Rinfresco, hot dog e torte a disposizione. Serata gratuita e aperta a tutti!

Espanol :

Ven a disfrutar de una tarde de juegos de mesa. Si quieres, puedes traer tus propios juegos Habrá refrescos, perritos calientes y pasteles. Velada gratuita y abierta a todos

L’événement Soirée Jeux de Société Saint-Julien-du-Pinet a été mis à jour le 2025-10-10 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire