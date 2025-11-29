Soirée jeux de société ! SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste

Soirée jeux de société !

SAINT-LAURENT-DE-NESTE 4 bis avenue des châtaigniers Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées

Début : 2025-11-29 20:00:00

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Ces soirées sont l’occasion de jouer bien sûr, mais surtout de faire de nouvelles rencontres, d’échanger c’est tout cela le jeu de société.

Une fois par mois, venez partager ce moment de convivialité avec nous… en plus, on a appris les règles pour vous!

N’hésitez pas à venir avec vos amis et, si vous n’avez pas de jeux à apporter, sachez que nous sommes très gourmands !

SAINT-LAURENT-DE-NESTE 4 bis avenue des châtaigniers Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie contact@maisondusavoir.fr

English :

These evenings are an opportunity to play, of course, but above all to meet new people and exchange ideas: that’s what board games are all about.

Once a month, come and share a moment of conviviality with us… and what?s more, we?ve learnt the rules for you!

Don?t hesitate to bring your friends, and if you don?t have any games to bring, we?re very fond of food!

German :

Diese Abende sind eine gute Gelegenheit, um zu spielen, aber vor allem, um neue Leute kennen zu lernen und sich auszutauschen: Das alles ist ein Gesellschaftsspiel.

Einmal im Monat können Sie mit uns zusammenkommen, um die Regeln zu lernen, die wir für Sie aufgestellt haben

Und wenn Sie keine Spiele mitbringen können, sind wir sehr lecker!

Italiano :

Queste serate sono un’occasione per giocare, certo, ma soprattutto per conoscere nuove persone e chiacchierare: i giochi da tavolo sono proprio questo.

Una volta al mese, venite a condividere un momento di convivialità con noi… e in più, abbiamo imparato le regole per voi!

Non esitate a portare i vostri amici e, se non avete giochi da portare, siamo molto affezionati al cibo!

Espanol :

Estas veladas son una oportunidad para jugar, por supuesto, pero sobre todo para conocer gente nueva y charlar: en eso consisten los juegos de mesa.

Una vez al mes, venga a compartir con nosotros un momento de convivencia… y además, ¡nos hemos aprendido las reglas por usted!

No dudes en traer a tus amigos, y si no tienes ningún juego que traer, ¡nos gusta mucho la comida!

