Soirée jeux de société Saint-Lô

10 Rue Saint-Georges Saint-Lô Manche
Début : 2026-01-23 19:00:00
fin : 2026-01-23 23:00:00
2026-01-23
Pour bien commencer cette nouvelle année, les Communs et La Communauté Du Jeu s’associent pour une soirée jeux de société !!!
Rendez-vous le 23 janvier dans le réfectoire du Lieu dix (10 rue Saint Georges à Saint-Lô) pour s’amuser.
Boissons et grignotages sur place à prix libre. .
10 Rue Saint-Georges Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 6 74 25 89 74 lecafedescommuns@mailo.com
