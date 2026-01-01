Soirée jeux de société Saint-Lô

Soirée jeux de société

10 Rue Saint-Georges Saint-Lô Manche

Début : 2026-01-23 19:00:00

fin : 2026-01-23 23:00:00

2026-01-23

Pour bien commencer cette nouvelle année, les Communs et La Communauté Du Jeu s’associent pour une soirée jeux de société !!!

Rendez-vous le 23 janvier dans le réfectoire du Lieu dix (10 rue Saint Georges à Saint-Lô) pour s’amuser.

Boissons et grignotages sur place à prix libre. .

10 Rue Saint-Georges Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 6 74 25 89 74 lecafedescommuns@mailo.com

