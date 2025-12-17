Soirée jeux de société Association Familles rurales Saint-Lon-les-Mines

Soirée jeux de société

Association Familles rurales 30 Route Payolle Saint-Lon-les-Mines Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date :

Début : 2026-01-17

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17

Découvrez une sélection de jeux sur un temps animé par votre ludothécaire. Qui remportera la partie ?

Avec la ludothèque du Pays d’Orthe et Arrigans

Dès 5 ans

Association Familles rurales 30 Route Payolle Saint-Lon-les-Mines 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 35 39 40

English : Soirée jeux de société

Discover a selection of games led by your local games librarian. Who will win the game?

With the Pays d’Orthe and Arrigans toy library

From age 5

