Soirée jeux de société Association Familles rurales Saint-Lon-les-Mines
Soirée jeux de société Association Familles rurales Saint-Lon-les-Mines samedi 17 janvier 2026.
Soirée jeux de société
Association Familles rurales 30 Route Payolle Saint-Lon-les-Mines Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-17
fin : 2026-01-17
Date(s) :
2026-01-17
Découvrez une sélection de jeux sur un temps animé par votre ludothécaire. Qui remportera la partie ?
Avec la ludothèque du Pays d’Orthe et Arrigans
Dès 5 ans
Association Familles rurales 30 Route Payolle Saint-Lon-les-Mines 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 35 39 40
English : Soirée jeux de société
Discover a selection of games led by your local games librarian. Who will win the game?
With the Pays d’Orthe and Arrigans toy library
From age 5
L’événement Soirée jeux de société Saint-Lon-les-Mines a été mis à jour le 2025-12-15 par OT Pays d’Orthe et Arrigans