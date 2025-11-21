Soirée jeux de société Bar du Casino JOA Saint-Pair-sur-Mer

Soirée jeux de société

Bar du Casino JOA 2 Rue de la Plage Saint-Pair-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-21 20:00:00

fin : 2025-11-21 23:00:00

Date(s) :

2025-11-21

La médiathèque organise une soirée jeux de société à destination des adultes. Une sélection de jeux vous sera proposée pour des parties plus ou moins longues, seul ou à plusieurs… Soirée amusante et conviviale garantie !

Entrée libre pour tous (adultes), gratuit

Lieu bar du Casino JOA .

Bar du Casino JOA 2 Rue de la Plage Saint-Pair-sur-Mer 50380 Manche Normandie +33 2 33 90 41 22 mediatheque@saintpairsurmer.fr

English : Soirée jeux de société

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Soirée jeux de société Saint-Pair-sur-Mer a été mis à jour le 2025-10-28 par OT Granville Terre et Mer