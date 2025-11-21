Soirée jeux de société Bar du Casino JOA Saint-Pair-sur-Mer
Soirée jeux de société Bar du Casino JOA Saint-Pair-sur-Mer vendredi 21 novembre 2025.
Soirée jeux de société
Bar du Casino JOA 2 Rue de la Plage Saint-Pair-sur-Mer Manche
Début : 2025-11-21 20:00:00
fin : 2025-11-21 23:00:00
La médiathèque organise une soirée jeux de société à destination des adultes. Une sélection de jeux vous sera proposée pour des parties plus ou moins longues, seul ou à plusieurs… Soirée amusante et conviviale garantie !
Entrée libre pour tous (adultes), gratuit
Lieu bar du Casino JOA .
Bar du Casino JOA 2 Rue de la Plage Saint-Pair-sur-Mer 50380 Manche Normandie +33 2 33 90 41 22 mediatheque@saintpairsurmer.fr
