Soirée jeux de société Gofun Center Saint-Paul-Trois-Châteaux

Soirée jeux de société

Gofun Center 1235 chemin de la décelle Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme

Tarif : 19 – 19 – 19 EUR

Table 4 personnes, 1 pichet ou 1 bouteille de vin compris

Début : 2026-02-27 19:30:00

fin : 2026-02-27 01:00:00

2026-02-27

Le vendredi 27 février 2026, oubliez Netflix et le scroll sans fin…

Le Go Fun Center lance son nouvel espace jeux de société avec une soirée conviviale musique, pizzas, cocktails, défis et rires sont au programme. Entre amis, en famille ou entre pote !

Gofun Center 1235 chemin de la décelle Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 52 18 23 contact@gofun-center.fr

English : Soirée jeux de société

On Friday, February 27, 2026, forget Netflix and endless scrolling…

The Go Fun Center is launching its new board game area with a fun evening: music, pizza, cocktails, challenges, and laughter are on the agenda. With friends, family, or buddies!

