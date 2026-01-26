Soirée jeux de société Kéroulas Saint-Pol-de-Léon

Soirée jeux de société

Kéroulas 6 rue du Petit Collège Saint-Pol-de-Léon Finistère

Début : 2026-02-13 20:00:00

fin : 2026-05-22 22:00:00

2026-02-13 2026-03-13 2026-04-10 2026-05-22

Elisa et Marie vous proposent de venir jouer, échanger, vous amuser autour de jeux de société.

N’hésitez pas à apporter les vôtres pour les faire découvrir !

A partir de 8 ans, sans inscription. .

Kéroulas 6 rue du Petit Collège Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 69 14 74

