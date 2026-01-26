Soirée jeux de société Kéroulas Saint-Pol-de-Léon
Soirée jeux de société Kéroulas Saint-Pol-de-Léon vendredi 13 février 2026.
Soirée jeux de société
Kéroulas 6 rue du Petit Collège Saint-Pol-de-Léon Finistère
Début : 2026-02-13 20:00:00
fin : 2026-05-22 22:00:00
2026-02-13 2026-03-13 2026-04-10 2026-05-22
Elisa et Marie vous proposent de venir jouer, échanger, vous amuser autour de jeux de société.
N’hésitez pas à apporter les vôtres pour les faire découvrir !
A partir de 8 ans, sans inscription. .
Kéroulas 6 rue du Petit Collège Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 69 14 74
