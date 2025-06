Soirée jeux de société Saint-Priest-sous-Aixe 28 juin 2025 20:00

Haute-Vienne

Soirée jeux de société Saint-Priest-sous-Aixe Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-28 20:00:00

fin : 2025-06-28 23:00:00

Date(s) :

2025-06-28

Soirée jeux de société organisée par l’association J’Adhère en partenariat avec la librairie d’Elfes.

Venez partager en famille ou entre amis vos connaissances sur les jeux de société des plus connus au plus rares. Initiez-vous, apprenez, rigolez, bref une soirée en toute convivialité dans la joie et la bonne humeur !

Boissons et gâteaux. .

Saint-Priest-sous-Aixe 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 45 97 06

English : Soirée jeux de société

German : Soirée jeux de société

Italiano :

Espanol : Soirée jeux de société

L’événement Soirée jeux de société Saint-Priest-sous-Aixe a été mis à jour le 2025-06-24 par OT Val de Vienne