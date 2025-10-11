Soirée jeux de société Saint-Priest-sous-Aixe

Soirée jeux de société Saint-Priest-sous-Aixe samedi 11 octobre 2025.

Soirée jeux de société organisée par l’association J’Adhère en partenariat avec la librairie d’Elfes.

Venez partager en famille ou entre amis vos connaissances sur les jeux de société des plus connus au plus rares. Initiez-vous, apprenez, rigolez, bref une soirée en toute convivialité dans la joie et la bonne humeur !

Dans le cadre de cette soirée, venez également participer à une rencontre Warhammer Warhammer est une franchise de jeux, de magazines et de romans créée dans les années 1980 par la société Games Workshop autour d’un univers imaginaire de high fantasy et de dark fantasy servant de cadre au jeu de figurines Warhammer, le jeu des batailles fantastiques (1983) ainsi que pour d’autres jeux. Rencontre et discussion autour de cette thématique.

Buvette et gâteaux. .

Saint-Priest-sous-Aixe 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 45 97 06

