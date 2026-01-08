Soirée Jeux de Société Saint-Rome-de-Cernon
Soirée Jeux de Société Saint-Rome-de-Cernon samedi 10 janvier 2026.
Soirée Jeux de Société
route de Millau Saint-Rome-de-Cernon Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-01-10
fin : 2026-01-10
Date(s) :
2026-01-10
Venez nombreux à notre Soirée Jeux organisée par le lien du Cernon et le Ministère des Affaires Ludiques !
Buvette et restauration sur place.
Réservation conseillée .
route de Millau Saint-Rome-de-Cernon 12490 Aveyron Occitanie +33 6 45 99 93 46
English :
Come one, come all to our Games Evening organized by Lien du Cernon and Ministère des Affaires Ludiques!
