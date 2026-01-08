Soirée Jeux de Société Saint-Rome-de-Cernon

Soirée Jeux de Société

Tarif : – –

Samedi 2026-01-10

Venez nombreux à notre Soirée Jeux organisée par le lien du Cernon et le Ministère des Affaires Ludiques !

Buvette et restauration sur place.

Réservation conseillée .

route de Millau Saint-Rome-de-Cernon 12490 Aveyron Occitanie +33 6 45 99 93 46

English :

Come one, come all to our Games Evening organized by Lien du Cernon and Ministère des Affaires Ludiques!

