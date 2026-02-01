Soirée jeux de société Saint-Sauveur-Lendelin Saint-Sauveur-Villages
Saint-Sauveur-Lendelin 1 Rue du 8 Mai 1945 Saint-Sauveur-Villages Manche
Début : 2026-02-27 18:30:00
fin : 2026-02-27 20:30:00
2026-02-27
Soirée jeux de société à la médiathèque Le Cœur Battant. .
Saint-Sauveur-Lendelin 1 Rue du 8 Mai 1945 Saint-Sauveur-Villages 50490 Manche Normandie +33 6 81 23 14 29
