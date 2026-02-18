Soirée jeux de société Saint-Simon-de-Bordes

Soirée jeux de société

rue de la Salle des Fêtes Saint-Simon-de-Bordes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06 18:30:00

fin : 2026-03-06

Date(s) :

2026-03-06

La bibliothèque de St Simon de Bordes et l’APE Villecharsaintudelle s’associent pour vous proposer

une soirée jeux de société

.

rue de la Salle des Fêtes Saint-Simon-de-Bordes 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 03 10 57 apestsimon@gmail.com

English :

The St Simon de Bordes library and the APE Villecharsaintudelle are joining forces to offer you

an evening of board games

