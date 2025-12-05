Soirée jeux de société Tiers lieu La Papote Saint-Sulpice-les-Feuilles

Soirée jeux de société

Venez passer une soirée ludique et chaleureuse à La Papote de Saint-Sulpice-les-Feuilles ! Que vous soyez amateur de stratégie, d’ambiance ou de jeux coopératifs, venez partager un moment convivial entre passionnés et découvrir de nouveaux jeux. Débutants comme confirmés sont les bienvenus dans une atmosphère détendue et bonne enfant. Apportez vos jeux préférés ou laissez-vous surprendre par notre ludothèque, et n’hésitez pas à amener un plat et/ou une boisson à partager pour prolonger la convivialité. Une belle occasion de se retrouver, rire et créer des souvenirs autour d’une table ! .

