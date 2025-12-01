Soirée jeux de société Salle des associations Saint-Vincent-la-Commanderie

Soirée jeux de société

Salle des associations Place Henri Bosc Saint-Vincent-la-Commanderie Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-17 17:00:00

fin : 2025-12-17 20:00:00

Date(s) :

2025-12-17

L’association la Bouquinade, avec l’aide de la municipalité propose des soirées jeux de société les 3èmes mercredis du mois. Venez passer un moment convivial, apporter vos propres jeux et faites les découvrir et découvrez-en d’autres !

.

Salle des associations Place Henri Bosc Saint-Vincent-la-Commanderie 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 24 32 17 58 assolabouquinade@gmail.com

English :

The Bouquinade association, with the help of the municipality, organizes board game evenings on the 3rd Wednesday of the month. Bring your own games and discover new ones!

L’événement Soirée jeux de société Saint-Vincent-la-Commanderie a été mis à jour le 2025-11-28 par Valence Romans Tourisme