Soirée jeux de société Sainte-Pazanne

Soirée jeux de société
47 rue de l’Hôtel de Ville Sainte-Pazanne Loire-Atlantique
Début : 2025-09-18 20:30:00
fin : 2025-09-25 20:30:00
2025-09-18 2025-09-25 2025-10-16 2025-10-23
Une belle soirée dédiée aux jeux de société, proposée par la maison citoyenne.
pour les adultes et les enfants dès 16 ans, déjà fans de jeux !
accès libre et gratuit !
différents niveaux
grands jeux
apportez vos propres jeux !
47 rue de l’Hôtel de Ville Sainte-Pazanne 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 38 03 31 44 coordinatrice.mc44@gmail.com
English :
A wonderful evening dedicated to board games, organized by the Maison Citoyenne.
German :
Ein schöner Abend, der den Gesellschaftsspielen gewidmet war und vom Bürgerhaus angeboten wurde.
Italiano :
Una grande serata di giochi da tavolo, organizzata dalla Maison Citoyenne.
Espanol :
Una gran velada de juegos de mesa, organizada por la Maison Citoyenne.
