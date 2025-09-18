Soirée jeux de société Sainte-Pazanne

Soirée jeux de société Sainte-Pazanne jeudi 18 septembre 2025.

Soirée jeux de société

47 rue de l’Hôtel de Ville Sainte-Pazanne Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-18 20:30:00

fin : 2025-09-25 20:30:00

Date(s) :

2025-09-18 2025-09-25 2025-10-16 2025-10-23

Une belle soirée dédiée aux jeux de société, proposée par la maison citoyenne.

pour les adultes et les enfants dès 16 ans, déjà fans de jeux !

accès libre et gratuit !

différents niveaux

grands jeux

apportez vos propres jeux !

Découvrez ici tous les événements programmés à Sainte-Pazanne .

47 rue de l’Hôtel de Ville Sainte-Pazanne 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 38 03 31 44 coordinatrice.mc44@gmail.com

English :

A wonderful evening dedicated to board games, organized by the Maison Citoyenne.

German :

Ein schöner Abend, der den Gesellschaftsspielen gewidmet war und vom Bürgerhaus angeboten wurde.

Italiano :

Una grande serata di giochi da tavolo, organizzata dalla Maison Citoyenne.

Espanol :

Una gran velada de juegos de mesa, organizada por la Maison Citoyenne.

L’événement Soirée jeux de société Sainte-Pazanne a été mis à jour le 2025-09-12 par I_OT Pornic