Informations pratiques

Sainte-Pazanne

Soirée jeux de société

Maison Citoyenne 47 rue de l’Hôtel de Ville Sainte-Pazanne Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17 20:30:00

fin : 2026-09-17 23:30:00

Date(s) :

2026-09-17 2026-09-24

La maison citoyenne vous propose une soirée jeux de société : venez partager le plaisir de jouer et profiter des conseils des animateurs de la soirée ! Rendez-vous à Sainte-Pazanne !

Au programme : venez profiter d’une grande soirée autour de jeux de plateaux.

Pratique :

conseillé à partir de 16 ans

accès libre et gratuit

ouvert à toutes et à tous

Retrouvez ici tous les événements programmés à Sainte-Pazanne .

Maison Citoyenne 47 rue de l’Hôtel de Ville Sainte-Pazanne 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 44 47 31 83 coordinatrice.mc44@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

La Maison Citoyenne invites you to an evening of board games: come and share the pleasure of playing, and benefit from the advice of the evening’s entertainers! See you in Sainte-Pazanne!

L’événement Soirée jeux de société Sainte-Pazanne a été mis à jour le 2026-09-11 par I_OT Pornic