Soirée jeux de société Maison Citoyenne Sainte-Pazanne
jeudi 17 septembre 2026 · Maison Citoyenne · Sainte-Pazanne
Informations pratiques
Sainte-Pazanne
Soirée jeux de société
Maison Citoyenne 47 rue de l’Hôtel de Ville Sainte-Pazanne Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 20:30:00
fin : 2026-09-17 23:30:00
Date(s) :
2026-09-17 2026-09-24
La maison citoyenne vous propose une soirée jeux de société : venez partager le plaisir de jouer et profiter des conseils des animateurs de la soirée ! Rendez-vous à Sainte-Pazanne !
Au programme : venez profiter d’une grande soirée autour de jeux de plateaux.
Pratique :
conseillé à partir de 16 ans
accès libre et gratuit
ouvert à toutes et à tous
Retrouvez ici tous les événements programmés à Sainte-Pazanne .
Maison Citoyenne 47 rue de l’Hôtel de Ville Sainte-Pazanne 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 44 47 31 83 coordinatrice.mc44@gmail.com
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English :
La Maison Citoyenne invites you to an evening of board games: come and share the pleasure of playing, and benefit from the advice of the evening’s entertainers! See you in Sainte-Pazanne!
L’événement Soirée jeux de société Sainte-Pazanne a été mis à jour le 2026-09-11 par I_OT Pornic
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