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AGENDA · Sainte-Pazanne

Soirée jeux de société Maison Citoyenne Sainte-Pazanne

jeudi 17 septembre 2026 · Maison Citoyenne · Sainte-Pazanne

Informations pratiques

Début
jeudi 17 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Maison Citoyenne
Adresse
47 rue de l'Hôtel de Ville
Ville
44680 Sainte-Pazanne
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Sainte-Pazanne

Soirée jeux de société

Maison Citoyenne 47 rue de l’Hôtel de Ville Sainte-Pazanne Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 20:30:00
fin : 2026-09-17 23:30:00

Date(s) :
2026-09-17 2026-09-24

La maison citoyenne vous propose une soirée jeux de société : venez partager le plaisir de jouer et profiter des conseils des animateurs de la soirée ! Rendez-vous à Sainte-Pazanne !
Au programme : venez profiter d’une grande soirée autour de jeux de plateaux.

Pratique :

conseillé à partir de 16 ans
accès libre et gratuit
ouvert à toutes et à tous

Retrouvez ici tous les événements programmés à Sainte-Pazanne   .

Maison Citoyenne 47 rue de l’Hôtel de Ville Sainte-Pazanne 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 44 47 31 83  coordinatrice.mc44@gmail.com

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English :

La Maison Citoyenne invites you to an evening of board games: come and share the pleasure of playing, and benefit from the advice of the evening’s entertainers! See you in Sainte-Pazanne!

L’événement Soirée jeux de société Sainte-Pazanne a été mis à jour le 2026-09-11 par I_OT Pornic

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