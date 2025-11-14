SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ Saleich

SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ

QU’ES AQUO Saleich Haute-Garonne

Début : 2025-11-14 18:00:00

fin : 2025-11-14

2025-11-14

Vous pouvez amener vos jeux de société !

Le café culturel associatif Le Qu’es Aquo a le plaisir de vous convier à une soirée jeux de société placée sous le signe du partage et de la convivialité. Une auberge espagnole accompagnera la soirée, animée par notre bénévole Nina. .

QU’ES AQUO Saleich 31260 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 98 78 03 reservation@quesaquo.fr

English :

Bring your own board games!

German :

Sie können Ihre Gesellschaftsspiele mitbringen!

Italiano :

Portate i vostri giochi da tavolo!

Espanol :

Trae tus propios juegos de mesa

