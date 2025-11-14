SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ Saleich
SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ Saleich vendredi 14 novembre 2025.
SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ
QU’ES AQUO Saleich Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-14 18:00:00
fin : 2025-11-14
Date(s) :
2025-11-14
Vous pouvez amener vos jeux de société !
Le café culturel associatif Le Qu’es Aquo a le plaisir de vous convier à une soirée jeux de société placée sous le signe du partage et de la convivialité. Une auberge espagnole accompagnera la soirée, animée par notre bénévole Nina. .
QU’ES AQUO Saleich 31260 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 98 78 03 reservation@quesaquo.fr
English :
Bring your own board games!
German :
Sie können Ihre Gesellschaftsspiele mitbringen!
Italiano :
Portate i vostri giochi da tavolo!
Espanol :
Trae tus propios juegos de mesa
L’événement SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ Saleich a été mis à jour le 2025-11-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE