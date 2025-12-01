SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ QU’ES AQUO Saleich

QU’ES AQUO 26 rue de l’estélas Saleich Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-12 19:00:00
fin : 2026-01-09

Date(s) :
2025-12-12 2026-01-09 2026-02-13 2026-03-13

Soirée jeux de société tous les 2èmes vendredi du mois.
Animée par Nina.
Amenez vos jeux de société à faire découvrir !   .

QU’ES AQUO 26 rue de l’estélas Saleich 31260 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 98 78 03  reservation@quesaquo.fr

English :

Board game evenings every 2nd Friday of the month.

