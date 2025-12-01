SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ QU’ES AQUO Saleich
SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ QU’ES AQUO Saleich vendredi 12 décembre 2025.
SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ
QU’ES AQUO 26 rue de l’estélas Saleich Haute-Garonne
Début : 2025-12-12 19:00:00
fin : 2026-01-09
2025-12-12 2026-01-09 2026-02-13 2026-03-13
Soirée jeux de société tous les 2èmes vendredi du mois.
Animée par Nina.
Amenez vos jeux de société à faire découvrir ! .
QU’ES AQUO 26 rue de l’estélas Saleich 31260 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 98 78 03 reservation@quesaquo.fr
English :
Board game evenings every 2nd Friday of the month.
