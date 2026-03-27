Soirée Jeux de société Sarreguemines

Soirée Jeux de société 11 rue des Merles Sarreguemines 2026-04-11

Soirée Jeux de société Sarreguemines samedi 11 avril 2026.

Soirée Jeux de société

11 rue des Merles Sarreguemines Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-04-11 19:00:00
fin : 2026-04-11 23:00:00

Date(s) :
2026-04-11

Que vous soyez en famille, entre amis ou ado, venez partager un moment ludique autour de jeux variés pour tous les goûts.

Petite restauration sur place Burrito 5€.
Réservation recommandée auprès de la ludothèque.
Les moins de 14 ans doivent être accompagnés.Tout public
0  .

11 rue des Merles Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est +33 3 87 95 37 29  beausoleil.ludotheque@orange.fr

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English :

Whether you’re with family, friends or teenagers, come and share a fun-filled moment with a variety of games to suit all tastes.

Snacks on site: 5? burrito.
Reservations recommended at the toy library.
Children under 14 must be accompanied.

L’événement Soirée Jeux de société Sarreguemines a été mis à jour le 2026-03-27 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES

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