Soirée Jeux de société

11 rue des Merles Sarreguemines Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-11 19:00:00

fin : 2026-04-11 23:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Que vous soyez en famille, entre amis ou ado, venez partager un moment ludique autour de jeux variés pour tous les goûts.

Petite restauration sur place Burrito 5€.

Réservation recommandée auprès de la ludothèque.

Les moins de 14 ans doivent être accompagnés.Tout public

0 .

11 rue des Merles Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est +33 3 87 95 37 29 beausoleil.ludotheque@orange.fr

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English :

Whether you’re with family, friends or teenagers, come and share a fun-filled moment with a variety of games to suit all tastes.

Snacks on site: 5? burrito.

Reservations recommended at the toy library.

Children under 14 must be accompanied.

L’événement Soirée Jeux de société Sarreguemines a été mis à jour le 2026-03-27 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES