Soirée Jeux de société Sarreguemines
Soirée Jeux de société Sarreguemines samedi 11 avril 2026.
Soirée Jeux de société
11 rue des Merles Sarreguemines Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-04-11 19:00:00
fin : 2026-04-11 23:00:00
Date(s) :
2026-04-11
Que vous soyez en famille, entre amis ou ado, venez partager un moment ludique autour de jeux variés pour tous les goûts.
Petite restauration sur place Burrito 5€.
Réservation recommandée auprès de la ludothèque.
Les moins de 14 ans doivent être accompagnés.Tout public
0 .
11 rue des Merles Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est +33 3 87 95 37 29 beausoleil.ludotheque@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Whether you’re with family, friends or teenagers, come and share a fun-filled moment with a variety of games to suit all tastes.
Snacks on site: 5? burrito.
Reservations recommended at the toy library.
Children under 14 must be accompanied.
L’événement Soirée Jeux de société Sarreguemines a été mis à jour le 2026-03-27 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES
À voir aussi à Sarreguemines (Moselle)
- Mercredi au Musée Décore ton coquetier Moulin de la Blies Sarreguemines 1 avril 2026
- Humour Victoria Pianasso Scène de l’Hôtel de Ville Sarreguemines 2 avril 2026
- Fête foraine de Pâques Place de la Grande Armée Sarreguemines 3 avril 2026
- Conférence Spectacle immersif Force de vie ! rue du Colonel Cazal Sarreguemines 23 avril 2026
- Sortie nature Le retour de la nature en faveur des amphibiens Rouhling & Sarreguemines Sarreguemines 25 avril 2026