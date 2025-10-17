Soirée jeux de société Savenay

Soirée jeux de société Savenay vendredi 17 octobre 2025.

Soirée jeux de société

Médithèque Savenay Loire-Atlantique

Début : 2025-10-17 18:30:00

fin : 2025-10-17

2025-10-17

La médiathèque vous donne rendez-vous vendredi 17 octobre pour une soirée jeux de société.

Chevronné, débutant ou curieux, un jeu sera forcément fait pour vous.

Animé par La Sauce Ludique .

Médithèque Savenay 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 10 77 50 mediatheque.savenay@estuaire-sillon.fr

