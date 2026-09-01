Informations pratiques

Savenay

Soirée jeux de société

Rue du Parc des Sports Savenay Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 18:30:00

fin : 2026-09-25 20:30:00

Date(s) :

2026-09-25

Venez en famille ou entre amis, pour découvrir de nouveaux jeux et passer un bon moment ludique. Jeux de rôle, jeux de stratégie, jeux d’ambiance… il y en a pour tous les goûts.

Animé par Ludik Ouest .

Rue du Parc des Sports Savenay 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 10 77 50 mediatheque.savenay@estuaire-sillon.fr

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English :

L’événement Soirée jeux de société Savenay a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon